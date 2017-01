Shopping Rio Claro recebe Oceano de Bolinhas

cheap Toradol

Pela primeira vez em Rio Claro, uma atração unirá diversões diferentes: tobogã e pula-pula em formato de polvo, além de uma piscina gigante com aproximadamente 100 mil bolinhas coloridas. O Oceano de Bolinhas é um brinquedo inflável da empresa Play Park, de Leme, que vai animar o mês das crianças e também o aniversário de 20 anos do Shopping Rio Claro.

A atração ficará disponível até 2 de novembro na Praça de Eventos do Shopping Rio Claro, das 15h às 21h, de segunda-feira a sábado, e aos domingos das 13h às 19h.

A Play Park é uma empresa especializada em brinquedos infláveis e outros entretenimentos, sejam temáticos ou não e crianças de várias idades ficam encantadas com o Oceano de Bolinhas, que mistura brincadeiras empolgantes como descer pelo tobogã e gastar energia pulando o mais alto possível, além do agradável mergulho nas bolinhas coloridas. A brincadeira é totalmente segura e inesquecível. Em outubro, divirta-se no Oceano de Bolinhas no Shopping Rio Claro.

“Esta é uma das atrações que programamos para divertir o nosso público infantil em outubro, mês das crianças. Queremos que as crianças sintam que o Shopping Rio Claro é um lugar de diversão e novidades em todos os meses do ano. E especialmente em outubro, quando comemoramos os 20 anos do Shopping Rio Claro”, afirma Reinaldo Lopes Moreira, Gerente Geral do Shopping Rio Claro.