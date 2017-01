EMPRESA CADMIUS SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE RIO CLARO SE DESTACA NA ASSESSORIA PARA PROJETOS AMBIENTAIS

A Cadmius Soluções Ambientais é uma empresa ambiental, instalada em Rio Claro, surgiu no ano de 2007, através do sonho dos grandes Engenheiros Alípio Vilas Boas e Daniela Zanão, juntamente com a Administradora de empresas Gisele Vilas Boas, e que traz em sua essência a paixão e dedicação dos três fundadores por fazer diferença e buscar realizações para melhor relação entre o homem e o planeta.

A empresa vem se destacando no cenário local e nacional pela sua excelência na prestação de assessoria e consultoria para resolução de problemas ambientais nos mais diversos segmentos da indústria, com uma equipe engajada, multidisciplinar e apaixonada, comprometida com a responsabilidade socioambiental.

Ao iniciar suas atividades há oito anos atrás, a empresa contava com apenas três pessoas que realizavam todos os serviços técnicos e operacionais, porém hoje, já é uma empresa certificada pelo INMETRO na ISOIEC 17025, com 28 profissionais que atuam em todas as frentes de soluções ambientais, desenvolvendo tecnologia e processos ambientais. Essa organização tem amplo leque de atuação, que inclui licenciamentos ambientais, estudos de impactos ambientais, implantação de programas de gerenciamento de riscos, implantando e executando planos de monitoramento ambiental (água, efluentes, resíduos e emissões), gerenciamento de áreas contaminadas em todas as suas etapas e gerenciamento de passivos ambientais.

Além disso a Cadmius Ambiental projeta, constrói e opera estações de tratamento de efluentes, estações de tratamento de água e centrais de resíduos, através de locação de mão de obra especializada, aliada ao suporte técnico fornecido por sua equipe de desenvolvimento. Elabora laudos técnicos de condições ambientais de trabalho, coordena e

revisa mapas de riscos ambientais, presta assessoria previstas em lei, seja na área de segurança, higienização e trabalho, e ainda elabora planos de monitoramento de emissões atmosféricas, seguindo as normas e legislações. Outro ponto de relevância é que a Cadmius possui registro no Ministério do Meio Ambiente como empresa credenciada a fornecer serviços ambientais, possui uma equipe experiente de profissionais, que inclui geólogos, engenheiros ambientais, engenheiros químicos, tecnólogos em saneamento ambiental, prestando suas atividades com qualidade e dedicação.

O compromisso com as questões ambientais, aliadas as inovações tecnológicas e metodologias consagradas em seu amplo leque de assessoria, fazem da Cadmius, uma empresa ambiental renomada, que se destaca na cidade de Rio Claro e no Brasil, com um único e precioso propósito: o cuidado com o meio ambiente.

