Padre Jocelir poderá Permanecer em Rio Claro

Rumores dão conta de que sacerdote deve ficar em Rio Claro, evangelizando



Tornam-se cada vez mais fortes na cidade os rumores de que o padre Jocelir – ameaçado de ser transferido pelo bispo diocesano Dom Fernando Mason – deverá permanecer em Rio Claro e dar continuidade à sua missão de evangelizar. Essa própria pista foi deixada pelo sacerdote no encerramento da última missa celebrada no Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, na noite de segunda-feira.

No discurso de despedida, padre Jocelir anunciou que continuará com o trabalho de sua associação e que, em breve, anunciará um novo endereço para suas celebrações. A eventual decisão já vem, inclusive, ganhando um grande número de simpatizantes e até mesmo uma consulta popular foi lançada pela rede social, com a seguinte pergunta: "Você é a favor de que o Padre Jocelir crie a sua própria igreja?".

Ao mesmo tempo em que crescem os comentários de que o sacerdote poderá permanecer em Rio Claro, aumentam também as manifestações de revolta e indignação da comunidade em relação à atitude do bispo de Piracicaba, considerada um reflexo de "inveja, disputa de ego e jogo de poder" e que vai na contramão das propostas pregadas pelo papa Francisco – e seguidas pelo padre Jocelir-, de se promover uma igreja moderna, renovadora e voltada aos mais necessitados. Para os milhares de seguidores não só de Rio Claro e região, mas de muitos outros municípios, o sacerdote é um modelo de fé, solidariedade e amor ao próximo, voltando sua atenção especialmente aos mais necessitados.

Padre Jocelir – que ontem viajou para o Sul do país para comemorar o aniversário de 80 anos de sua mãe – anunciou o fim das missas que aconteciam nas noites de segunda e sexta-feira na comunidade. Porém tranqüilizou a todos: "Jamais irei abandonar a Deus", acrescentando que irá continuar o trabalho "com os pobres e minha missão de evangelizar".

E finalizou, lembrando que está ha 13 anos em Rio Claro e que, quando chegou, começou a evangelizar para um reduzido grupo de 8 pessoas, que em seguida passou a 14 e hoje somam mais de 7 mil fiéis, sem contar um sem-número de pessoas que acompanhavam seu trabalho de evangelização através das missas transmitidas pela TV, rádio e Internet.

“Certamente, nós nos encontraremos por aí”, disse ele, em tom emocionado, arrancando aplausos da comunidade.

Manifestações de apoio – Depoimentos de solidariedade, testemunhos de graças e manifestações de apoio se multiplicam na página "Fica Padre Jocelir", do Facebook. Através da rede social, centenas de fiéis atestam o importante legado deixado pelo sacerdote, e afirmam que o seguirão onde quer que decida ir.

"Somos teu povo…teu rebanho…jamais te abandonaremos….PRECISAMOS de Padres como o Senhor que se preocupa com seu rebanho. O Senhor é um exemplo para todos….é muito preocupado com as doenças físicas e mentais do seu povo, dá atendimento individual e realmente cuida de todos nós…e além de tudo isso, se preocupa com as crianças carentes e com presidiários… TODOS nós frequentadores das missas, reconhecemos e louvamos a Deus por tudo que o senhor é e faz…Mas infelizmente temos os anti-cristos mercenários dentro da própria igreja católica….infelizmente o PAPA Francisco não conhece esses anti-cristos que querem exterminar com a igreja. O Senhor, Pe JOCELIR, é tudo o que o Papa Francisco quer para a Igreja. Estamos com você, pois a igreja não se resume em um prédio de concreto que agora ficará para as moscas. Igreja é o que carregamos dentro de nós. Seja onde for, sempre estaremos unidos pela fé", destaca Cláudia Regina Lopes de Salvo, num depoimento que certamente resume o sentimento de todos os seguidores de padre Jocelir.