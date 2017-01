Micro-ônibus com sacoleiros é roubado por quadrilha

Ação dos criminosos aconteceu no momento em que o ônibus parava para pegar um passageiro no bairro Jd. Novo I. Cerca de R$ 3 mil foram levados pela quadrilha



Uma quadrilha composta por cinco indivíduos armados e encapuzados roubou, por volta da 1 da madrugada de sábado (25), um micro-ônibus com passageiros que seguiriam para a cidade de São Paulo realizar compras.

Segundo consta na ocorrência o roubo teve início na rua 13 do bairro Jardim Novo I, quando o motorista P.I.G.A., 42 anos, parou o veículo no local para pegar um passageiro, momento este que cinco indivíduos armados e encapuzados saíram do meio de um matagal e enquanto um ficava na frente do ônibus methotrexate online os demais adentravam o interior do veículo.

Os criminosos a todo momento faziam ameaças de agressão e de morte aos passageiros. O ônibus foi levado até um canavial que fica em uma estrada buy brand Kamagra de terra atrás do lixão e lá subtraíram dinheiro e pertences das vítimas que acabaram sendo agredidas.

Foi levado dos passageiros um total de buy Topamax R$ 3.600,00, além de documentos pessoais, cartões de banco e celulares. Antes de fugirem os criminosos danificaram os fios de partida do ônibus e levaram as chaves. PM foi acionada e compareceu ao local para registrar a ocorrência.